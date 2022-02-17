"Операція під чужим прапором": Джонсон прокоментував обстріл дитсадка на Донбасі

Британський прем’єр заявив, що таким чином Росія прагне дискредитувати Україну та отримати привід для вторгнення.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав обстріл дитсадка у Станиці Луганській 17 лютого операцією під чужим прапором.

Про це повідомляє The Guardian.

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"Сьогодні був обстріляний дитячий садок. Ми знаємо – це була операція під чужим прапором, спрямована на дискредитацію українців і покликана створити привід, неправдиву провокацію для вторгнення Росії", – заявив Джонсон.

Він додав, що в найближчі кілька днів може відбутися посилення ескалації навколо України. Прем’єр заявив, що Британія готова ввести жорсткі санкції проти РФ у разі її подальшого вторгнення на територію України.

"У путінського режиму ще є час відступити. Ще є час уникнути катастрофи для Росії, України і всього світу", – наголосив Джонсон.

Він додав, що планує обговорити об'єднання Заходу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Нагадаємо, 17 лютого російські бойовики влаштували низку обстрілів на Донбасі, зокрема обстріляли будівлю дитсадка у Станиці Луганській. В той момент малеча перебувала в дитсадку, але не постраждала. Водночас дві жінки зазнали контузій.

Голова МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що ці обстріли на Донбасі свідчать про спробу російської влади сфабрикувати привід для вторгнення до України.

У Станиці Луганській бойовики з важкого калібру обстріляли дитсадок

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