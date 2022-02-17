"Операція під чужим прапором": Джонсон прокоментував обстріл дитсадка на Донбасі

Британський прем’єр заявив, що таким чином Росія прагне дискредитувати Україну та отримати привід для вторгнення.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав обстріл дитсадка у Станиці Луганській 17 лютого операцією під чужим прапором.
Про це повідомляє The Guardian.
"Сьогодні був обстріляний дитячий садок. Ми знаємо – це була операція під чужим прапором, спрямована на дискредитацію українців і покликана створити привід, неправдиву провокацію для вторгнення Росії", – заявив Джонсон.
Він додав, що в найближчі кілька днів може відбутися посилення ескалації навколо України. Прем’єр заявив, що Британія готова ввести жорсткі санкції проти РФ у разі її подальшого вторгнення на територію України.
"У путінського режиму ще є час відступити. Ще є час уникнути катастрофи для Росії, України і всього світу", – наголосив Джонсон.
Він додав, що планує обговорити об'єднання Заходу на Мюнхенській конференції з безпеки.
Нагадаємо, 17 лютого російські бойовики влаштували низку обстрілів на Донбасі, зокрема обстріляли будівлю дитсадка у Станиці Луганській. В той момент малеча перебувала в дитсадку, але не постраждала. Водночас дві жінки зазнали контузій.
Голова МЗС Британії Ліз Трасс заявила, що ці обстріли на Донбасі свідчать про спробу російської влади сфабрикувати привід для вторгнення до України.
Читайте також: