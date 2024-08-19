Операція ЗСУ у Курській області Росії може змінити хід війни – американський сенатор Марк Келлі

"Це дійсно поставило Путіна на п’яти", — сказав він про президента Росії.

Сенатор Марк Келлі заявив, що рішення України протистояти російському вторгненню, що триває, атакуючи саму Росію, може змінити те, як розгортається ця війна.

Виступаючи в ефірі CBS «Обличчям до нації», демократ від Аризони сказав: "130 000 росіян були змушені залишити свої домівки, і на даному етапі цього конфлікту, я думаю, українці зробили щось непередбачуване, що могло справді змінити хід конфлікту".

Під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року існували побоювання, що якщо Україна та її союзники поширять війну на територію Росії, може спалахнути регіональний або глобальний конфлікт. Однак війна в основному зайшла в глухий кут, принаймні до тих пір, поки українські війська не перейшли в Курську область на території Росії.

Келлі запитали, чи влаштовує він те, що американська зброя зараз використовується на російській землі.

"На українців незаконно напав Володимир Путін. ... Він навмисно вбиває жінок, дітей, старих. Це було незаконне вторгнення. Це вторгнення, і я просто, давайте поки що схарактеризувати його так. Я не думаю, що українці хочуть навмисно утримувати російську територію протягом тривалого періоду, але це справді кинуло Путіна на п’яти", - додав він.

Келлі зауважив: "з моменту вторгнення, зараз, понад два роки тому, ми, ви знаєте, періодично, оскільки ми повинні переглядати, ви знаєте, як ми збираємося поводитися щодо використання українцями допомоги у сфері безпеки. що ми їм надаємо. І я вважаю доречним продовжувати дивитися на їхні потреби".

"Вторгнення України на територію Росії цього місяця багато хто розглядає як спробу зняти тиск з її сил, які захищають свою територію від російських загарбників, а також поставити Україну в кращу позицію для будь-яких мирних переговорів, які можуть відбутися", - пише видання.

Келлі сказав, що український наступ має навчити росіян, що президент Володимир Путін не є незрівнянним захисником, яким він себе видавав.

"Він завжди намагався схарактеризувати себе як людину, яка збирається захищати Росію", — сказав Келлі.

"Я думаю, що його громадяни бачать результати того, що він зробив в Україні, що тепер вони дещо піддаються ризику", - резюмував сенатор.

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Нагадаємо, голова військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко заявив, що операція України в Курській області Росії є лише частиною ширшої військової кампанії.

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