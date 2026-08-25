Операція "Форест Гамп": в Єврокомісії зробили заяву щодо корупції в Україні

Єврокомісія / © ТСН

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Європейська комісія прокоментувала масштабну антикорупційну операцію «Форест Гамп» в Україні. У Брюсселі наголосили на незмінній політиці нульової терпимості до корупції для країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Про це заявив речник Єврокомісії, повідомляє «Європейська правда».

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У Єврокомісії знають про останні події в Україні, повʼязані з антикорупційною операцією «Форест Гамп». Водночас у ЄК наголосили, що боротьба з корупцією залишається одним із ключових завдань для держави, яка прагне вступити до Євросоюзу.

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«Ми знаємо про останні події. Як вам відомо, ми не коментуємо окремі випадки. Давайте чітко скажемо: ЄС дотримується політики нульової терпимості до корупції. Ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до Європейського Союзу«, — заявив речник.

Представник Єврокомісії зазначив, що цей процес «вимагає постійних зусиль для забезпечення сильної спроможності боротися з корупцією та відмиванням грошей шляхом ефективного запобігання, розслідування та кримінального переслідування, а також для забезпечення дотримання верховенства права».

У ЄК також підкреслили важливість незалежності антикорупційних інституцій України.

«Роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжними каменями верховенства права в Україні як майбутній державі-члені, має бути захищена», — наголосили в Єврокомісії.

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Антикорупційна операція «Форест Гамп» — останні новини

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на розслідування НАБУ «Форест Гамп» щодо своєї колишньої заступниці Ірини Мудрої, зазначивши, що справу розглядатиме голова Вищого антикорупційного суду, тому варто дочекатися його рішення.

25 серпня у справі «Форест Гамп» ВАКС обрав Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 20 млн грн. Сама ексзаступниця голови ОП заперечила отримання 4 млн дол. від екснардепа Максима Микитася, наголосивши на відсутності доказів передавання коштів.

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