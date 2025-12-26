Операція "Мідас": Міндіч вперше після звинувачень і втечі з країни прокоментував справу

Тимур Міндіч / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Бізнесмен і фігурант справи «Мідас» Тимур Міндіч вперше прокоментував підозру в організації корупційних схем в енергетиці та оборонці, наголосивши, що, мовляв, перебуває під «великим тиском».

З бізнесменом в Ізраїлі поспілкувався журналіст «УП» Михайло Ткач.

Міндіч заявив, що не причетний до жодних порушень. Начебто справа проти нього є «великим медійним кейсом» і медійність «становить близько 90% справи». За його словами, записи НАБУ оприлюднили фрагментарно, вирвавши розмови з контексту.

«Я не можу їх (звинувачення — Ред.) заперечувати. Вони є. Триває слідство», — відповів він на запитання про те, чи заперечує обвинувачення НАБУ та САП, а також відмовився коментувати «все, що сточується слідства».

Міндіч підтвердив, що знайомий з колишнім міністром оборони, а нині секретарем РНБО Рустемом Умєровим та ексміністром енергетики Германом Галущенком. Втім, наголосив, що «ніколи в житті» не давав їм жодних вказівок.

«Мене призначили винним. Мільйон речей мені приписують… Це все приписані речі», — висловився бізнесмен.

Тимур Міндіч також заперечив тісні контакти із президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши, що раніше спілкування було не частим, а зараз взагалі відсутнє.

«Я з Зеленським, на жаль, дуже рідко спілкуюся. Зараз взагалі не спілкуюся, і за весь час президентства дуже-дуже рідко спілкувалися», — висловився бізнесмен про контакти з президентом.

Нагадаємо, бізнесмена Тимура Міндіча підозрюють в участі в масштабній корупційній схемі в «Енергоатомі». Вночі проти 10 листопада він виїхав з України — сталося це за кілька годин до початку обшуків у його квартирі в Києві. Підставою для виїзду, кажуть у ДПСУ, стала наявність трьох неповнолітніх дітей.

НАБУ підозрює бізнесмена Тимура Міндіча у створенні злочинної організації, відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом, та в незаконному впливі на Рустема Умєрова — ексміністра оборони, чинного секретаря РНБО. Справу проти бізнесмена було відкрито 21 серпня 2025 року.

Згодом президент Володимир Зеленський на три роки запровадив санкції проти фігурантів справи щодо «Енергоатому». Проти Міндіча 17 обмежень запроваджені на три роки, а одне — позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення — безстроково.

У грудні Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Йому не призначили заставу, адже немає такої можливості за умови заочного судового процесу. Директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, що це необхідна процедура, щоб оголосити бізнесмена в міжнародний розшук.