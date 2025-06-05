Операція "Павутина": ексдипломат НАТО прогнозує "більше варварських нападів" РФ

Володимир Путін. / © Getty Images

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Російський “фюрер” Володимир Путін у відповідь на українську спецоперацію "Павутина" може вдатися до нових проявів жорстокості.

Таку думку висловив колишній очільник Інформаційного центру НАТО в Москві Роберт Пшель у коментарі "Радіо Свобода".

“Без сумнівів, ми побачимо більше варварських нападів. Хоч важко уявити, який новий рівень жорстокості Росія може запропонувати після атак на цивільних, енергетику, лікарні. Але я би не применшував бажання зробити щось надзвичайно гидке", – висловився Пшель.

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З його слів, використання Москвою ядерної зброї малоймовірне, адже це остаточно ізолювало б її на міжнародній арені, навіть у стосунках із такими партнерами, як Китай. Втім, ймовірно, Кремль продовжуватиме шантажувати Захід ядерною риторикою, аби залякати не українців, а саме їхніх союзників.

Він переконаний, що Україна усвідомлює ризики й готується до можливих дій у відповідь з боку Кремля.

Як повідомлялося, генсек НАТО Марк Рютте прокоментував українську операцію "Павутина". Він наголосив, що уражені російські літаки атакували мирні населені пункти України.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела спецоперацію в тилу РФ, уразивши чотири військові аеродроми у тилу країни-агресорки: «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

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Заступник очільника МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що рішення про те, як відповідати на українські атаки по військових аеродромах РФ, за Міністерством оборони. Він також також звинуватив Україну у спробі зірвати другий раунд переговорів у Стамбулі.

Дата публікації 11:48, 04.06.25 Кількість переглядів 450 Кадри підготовки СБУ до атаки на стратегічну авіацію РФ