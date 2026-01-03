Операція США проти Венесуели: у Росії прокоментували дії Трампа

Президент Венесуели Ніколас Мадуро / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Агресорка Російська Федерація заявила, що США вчинили “акт озброєної агресії” проти Венесуели. Мовляв, це викликає “глибоке занепокоєння та засудження”.

Про це йдеться у заяві російського МЗС.

У Москві кажуть про “непереконливі” приводи, “на які посилаються для виправдання таких дій”.

“Венесуелі має бути гарантоване право визначати свою долю без втручання ззовні. Латинська Америка повинна залишатися зоною миру”, - йдеться у повідомленні.

У Росії традиційного заявили про “шлях діалогу” задля виходу із ситуації, що склалася в країні. Мовляв, у ситуації навколо Венесуели “важливо не допустити зростання ескалації”.

У російському МЗС наголошую, що нібито “готові підтримати діалог між сторонами конфлікту навколо Венесуели”.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що венесуельського лідера Ніколаса Мадуро затримали і вивезли з країни. З його слів, Сполучені Штати Америки успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели.

Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс з посиланням на джерела повідомила, що Мадуро захопили бійці американського елітного підрозділу «Дельта». Спецпідрозділ відповідав за операцію 2019 року, в результаті якої був ліквідований колишній лідер «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.