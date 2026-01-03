- Дата публікації
Операція США проти Венесуели: у Росії прокоментували дії Трампа
У Росії нахабно заявляють про важливість того, аби Латинська Америка була зоною миру.
Агресорка Російська Федерація заявила, що США вчинили “акт озброєної агресії” проти Венесуели. Мовляв, це викликає “глибоке занепокоєння та засудження”.
Про це йдеться у заяві російського МЗС.
У Москві кажуть про “непереконливі” приводи, “на які посилаються для виправдання таких дій”.
“Венесуелі має бути гарантоване право визначати свою долю без втручання ззовні. Латинська Америка повинна залишатися зоною миру”, - йдеться у повідомленні.
У Росії традиційного заявили про “шлях діалогу” задля виходу із ситуації, що склалася в країні. Мовляв, у ситуації навколо Венесуели “важливо не допустити зростання ескалації”.
У російському МЗС наголошую, що нібито “готові підтримати діалог між сторонами конфлікту навколо Венесуели”.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що венесуельського лідера Ніколаса Мадуро затримали і вивезли з країни. З його слів, Сполучені Штати Америки успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели.
Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс з посиланням на джерела повідомила, що Мадуро захопили бійці американського елітного підрозділу «Дельта». Спецпідрозділ відповідав за операцію 2019 року, в результаті якої був ліквідований колишній лідер «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.