Операції США у Венесуелі: Україна зробила заяву про події

Венесуела. / © Associated Press

Україна послідовно захищала право народів жити вільно, без диктатури, гноблення та порушень прав людини. Втім, режим лідера Венесуели Ніколаса Мадуро «порушив усі ці принципи в усіх відношеннях».

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Київ не визнавав легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників.

«Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу наголошували на поширених злочинах, насильстві, тортурах, утиску, зловживанні всіма основними свободами, крадіжці голосів та знищенні демократії та верховенства права його режиму. Народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність», — наголосив очільник МЗС.

З його слів, Україна виступає за подальший розвиток відповідно до принципів міжнародного права, «надаючи пріоритет демократії, правам людини та інтересам венесуельців».

Нагадаємо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас закликала США до стриманості. Вона зауважила, що ЄС неодноразово заявляв про те, що Мадуро нелегітимний, а тому виступав за мирний перехід влади. Втім, додала дипломатка, «необхідно дотримуватися принципів міжнародного права».

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після подій у Венесуелі тонко натякнув Путіну на долю Мадуро. З його слів, «це не могло б статися з хорошим хлопцем». Зауважимо, що американський президент кілька разі використовував цей термін для опису «фюрера» РФ.

