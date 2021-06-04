"Опиняться поза грою": Зеленський хоче винести закон про олігархів на всеукраїнський референдум

Зеленський заявив, що країна змінилась та тепер доведеться жити за новими правилами, а ті, хто з цим не згодні, "опиняться поза грою".

Президент України Володимир Зеленський хоче винести закон про олігархів на референдум.

Про це 4 червня він сказав у своєму відеозвернені після засідання РНБО.

Зеленський в зверненні відреагував на критику закону про олігархів. Він також заявив, що країна змінилась та тепер доведеться жити за новими правилами, а ті, хто з цим не згодні, "опиняться поза грою".

"Найголовніше питання цього тижня та цього засідання - це закон про олігархів. Передусім хочу сказати, що навіть не очікував, що в нашій країні є стільки експертів з деолігархізації. Якби ми знали, запросили б їх до розробки законопроєкту. Але на жаль, всі вони чомусь приховували свої знання всі ці 30 років. І жоден з політиків, зокрема найвищого рівня, ніколи не підіймав питання олігархів. По-друге, дякую всім критикам закону: ваші зауваження цінні. Ви багато років працюєте на олігархів чи під ними. А тому точно розумієте всі недоліки закону. Як то кажуть, "глибоко в матеріалі". І окремо хочу звернутися до роботодавців усіх цих незалежних експертів і критиків. Як акули бізнесу, ви повинні мати сильні відчуття. Дивно, що ви не відчуваєте, що країна змінилась і починає нову історію. За новими правилами. Навіть не так. Просто – за правилами", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що не дозволить домовлятись чи переламувати депутатів Верховної Ради, а тому закон про олігархів винесуть на референдум.

"Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами Парламенту щодо цього закону, у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім", - сказав Зеленський.

Президент також заявив, що будуть нові законопроєкти про олігархів, щоб представники великого бізнесу більше не впливали на політику.

"Я також хочу сказати, що цей законопроект – тільки перший крок. Це створення фундаменту для протидії олігархічному впливу. Не можна володіти депутатами, міністрами й будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроєкт – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І, так – цього більше не буде", - казав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Данілов анонсував нові антиолігархічні законопроєкти.

Новини світу: Зеленський пропонує розширити Нормандський формат

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання