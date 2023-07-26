Опісля арешту Гіркіна окупанти почали тікати до Росії

Нещодавні арешти терористів Ігоря Стрєлкова та Павла Губарєва вплинули на загальні настрої колаборантів та російських гастролерів в окупаційних адміністраціях.

Про це інформує Центр національного спротиву на власному сайті.

Так, серед гауляйтерів поширюється практика взяття “відпусток” за станом здоров'я, аби відсидіти вдома процес “кадрових чисток”. Нині велика частина кремлівських кураторів взагалі відбула до Росії.

Така невизначеність в окремих випадках вже призвела до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій. Проте Москва не може виправити ситуацію, адже політика кремля і є причиною такої ситуації.

Нагадаємо, на тимчасово окупованому півострові поширюються параноїдальні настрої серед загарбників. Причиною стали нещодавні вибухи на керченському мосту, адже окупанти підозрюють працівників мосту в сприянні організаторів тих вибухів.

Нагадаємо, що затримання в Росії терориста Ігоря Гіркіна свідчить про боротьбу російської влади з правою опозицією.