Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Опісля арешту Гіркіна окупанти почали тікати до Росії

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1077
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Опісля арешту Гіркіна окупанти почали тікати до Росії

Гіркіна заарештували / Фото: Associated Press

Нещодавні арешти терористів Ігоря Стрєлкова та Павла Губарєва вплинули на загальні настрої колаборантів та російських гастролерів в окупаційних адміністраціях.

Про це інформує Центр національного спротиву на власному сайті. 

Так, серед гауляйтерів поширюється практика взяття “відпусток” за станом здоров'я, аби відсидіти вдома процес “кадрових чисток”. Нині велика частина кремлівських кураторів взагалі відбула до Росії.

Така невизначеність в окремих випадках вже призвела до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій. Проте Москва не може виправити ситуацію, адже політика кремля і є причиною такої ситуації.

Нагадаємо, на тимчасово окупованому півострові поширюються параноїдальні настрої серед загарбників. Причиною стали нещодавні вибухи на керченському мосту, адже окупанти підозрюють працівників мосту в сприянні організаторів тих вибухів.

Нагадаємо, що затримання в Росії терориста Ігоря Гіркіна  свідчить про боротьбу російської влади з правою опозицією.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1077
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація