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- Політика
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Опоненти накинулись на Буданова у гонитві за політичним клікбейтом
Політичні опоненти керівника ОП Кирила Буданова намагаються використати згадки його імені у матеріалах слідства для удару по рейтингу, а частина медіа — для гучних заголовків. Таку оцінку дав політолог, генеральний директор аналітичної групи «Левіафан» Микола Мельник.
Йдеться про оприлюднені фрагменти розмов за участі Ірини Мудрої та Максима Микитася, де згадується «Кирилл». Після цього у медіапросторі почали з’являтися твердження про нібито зв’язок Буданова з Міндічем.
«На підставі зазначеного зараз по всіх ЗМІ несеться: „Буданов мав справу з Міндічем“. Робиться це з простою метою: для опонентів Буданова — обвалити його політичний рейтинг, для журналістів — гонитва за клікбейтом», — зазначив Мельник.
Він наголосив, що оприлюднені уривки самі по собі не встановлюють причетності очільника ОП до можливих правопорушень і закликав не підміняти доказову базу припущеннями.
Окремо політолог звернув увагу на кадрову спадковість в Офісі Президента. За його оцінкою, Буданов після призначення отримав структуру, в якій залишилися люди попередньої команди, а разом із ними — і потенційні репутаційні ризики.
Мельник також звернувся до НАБУ та САП із закликом оприлюднювати не дозовані витоки, а конкретні докази, які можуть бути перевірені у встановленому законом порядку.
«Я дуже чекаю від НАБУ та САП, як фронтменів цієї історії, не дозованих витоків інформації, а прямих доказів, на підставі яких суд може встановити провину або її відсутність», — наголосив він.
Нагадаємо, раніше Кирило Буданов так прокоментував «плівки» з Мудрою: Хай суд розбирається, де хто лунає.