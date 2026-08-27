Опоненти накинулись на Буданова у гонитві за політичним клікбейтом

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Йдеться про оприлюднені фрагменти розмов за участі Ірини Мудрої та Максима Микитася, де згадується «Кирилл». Після цього у медіапросторі почали з’являтися твердження про нібито зв’язок Буданова з Міндічем.

«На підставі зазначеного зараз по всіх ЗМІ несеться: „Буданов мав справу з Міндічем“. Робиться це з простою метою: для опонентів Буданова — обвалити його політичний рейтинг, для журналістів — гонитва за клікбейтом», — зазначив Мельник.

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Він наголосив, що оприлюднені уривки самі по собі не встановлюють причетності очільника ОП до можливих правопорушень і закликав не підміняти доказову базу припущеннями.

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Окремо політолог звернув увагу на кадрову спадковість в Офісі Президента. За його оцінкою, Буданов після призначення отримав структуру, в якій залишилися люди попередньої команди, а разом із ними — і потенційні репутаційні ризики.

Мельник також звернувся до НАБУ та САП із закликом оприлюднювати не дозовані витоки, а конкретні докази, які можуть бути перевірені у встановленому законом порядку.

«Я дуже чекаю від НАБУ та САП, як фронтменів цієї історії, не дозованих витоків інформації, а прямих доказів, на підставі яких суд може встановити провину або її відсутність», — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов так прокоментував «плівки» з Мудрою: Хай суд розбирається, де хто лунає.

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