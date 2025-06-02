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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Опозиціонер Кароль Навроцький вирвався в лідери президентських виборів у Польщі

Кандидат від опозиції Кароль Навроцький вийшов у лідери другого туру президентських виборів у Польщі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Прапор Польщі

Прапор Польщі

У другому турі президентських виборів у Польщі кандидат від опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) Кароль Навроцький вийшов у лідери, згідно з останніми результатами опитування late poll, проведеного дослідницьким центром Ipsos. Це опитування враховує як результати exit poll, так і часткові офіційні дані з виборчих дільниць.

Про це пише Gazeta Wyborcza.

Згідно з оновленими даними, Навроцький набирає 50,7% голосів, тоді як його суперник, чинний мер Варшави та кандидат від панівної коаліції «Громадянська платформа» Рафал Тшасковський, отримує 49,3%. Різниця в 1,4% перевищує статистичну похибку опитування, яка становить 1%.

Раніше, згідно з результатами exit poll, Тшасковський лідирував з незначною перевагою — 50,3% проти 49,7% у Навроцького. Однак оновлене опитування, яке враховує 90% даних з виборчих дільниць, показує зміну лідера перегонів.

Очікується, що офіційні результати виборів будуть оголошені після повного підрахунку голосів. Ці вибори вважаються одними з найнапруженіших у новітній історії Польщі.

Нагадаємо, у першому турі виборів переміг кандидат від «Громадянської платформи» Рафал Тшасковський із результатом у 31,36% голосів виборців. Його конкурент Кароль Навроцький фінішував другим із результатом у 29,54% голосів.

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