Володимир Зеленський з Урсулою фон дер Ляєн / © Associated Press

Реклама

Європейська служба «Радіо Свобода» опублікувала деталі закритого 12-пунктового плану, що має на меті припинення війни в Україні. Наразі це є лише чернетка, адже зазначаєть, що документ не обговорювався на найвищих рівнях і є напрацюваннями, над яким з весни велась робота в «Коаліції охочих».

Про це пише Радіо Свобода.

Незважаючи на те, що високопосадовці ЄС оцінюють ймовірність згоди Путіна як дуже низьку, план містить низку радикальних пропозицій.

Реклама

12 пунктів: від перемир’я до фонду відбудови

План побудований навколо двох етапів і включає такі положення:

Етап I: припинення вогню та перемир’я

Початок перемир’я.Припинення вогню «почнеться через 24 години після того, як сторони приймуть цей план». Замороження фронту. Лінія фронту «буде заморожена на тих рубежах, на яких вона перебувала на момент початку припинення вогню». Моніторинг. Контроль за припиненням вогню розпочнеться «негайно під керівництвом США з використанням супутників, дронів та інших технологічних засобів». Режим ненападу. На час припинення вогню Україна і Росія не будуть атакувати одна одну або намагатися відвоювати нові території. ЗАЕС. Запорізьку АЕС пропонується передати з-під контролю РФ неназваній третій стороні та розпочати переговори про повернення її під контроль України. Побудова довіри та санкції. Передбачається вжиття «заходів з побудови довіри», а саме «скасування окремих символічних санкцій» проти РФ після того, як припинення вогню протриває узгоджену кількість днів. Повернення РФ. Росію планують знову прийняти до міжнародних організацій, з яких її виключили. Рада миру під головуванням Трампа. Під час перемир’я має бути створена «Рада миру» під головуванням Трампа для нагляду за виконанням остаточного мирного плану.

Читайте також Зеленський анонсував роботу з ЄС щодо плану завершення війни: що обговорюватимуть

Етап II: мирні переговори та відбудова

Остаточна лінія контакту. Безпосередньо на мирних переговорах буде обговорено питання щодо остаточної лінії контакту, яка залишатиметься чинною доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями. Це передбачатиме створення зон безпеки навколо лінії контакту, де заборонено військову діяльність. Моніторинг зон безпеки проводитиметься міжнародною комісією. Гарантії безпеки. Прописано гарантії безпеки, але без конкретики. Культурний діалог. Початок діалогу на високому рівні між Києвом і Москвою з метою «поглиблення взаєморозуміння та поваги до мовного, культурного та релігійного розмаїття». Фінансові механізми. Створення фонду відбудови України, для якого можуть бути використані заморожені російські активи. По мірі реалізації плану з РФ будуть поступово зніматись санкції. Україна і РФ розпочнуть процес узгодження компенсації за військові збитки за рахунок заморожених активів на Заході. Передбачається механізм, за яким у разі повторного нападу на Україну автоматично застосовуються всі санкції та ізоляційні заходи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та «коаліція рішучих» разом працюватимуть над планом припинення вогню протягом наступних 10 днів. Але президент Росії Володимир Путін навряд чи прийме цей план.

За даними Bloomberg, європейські країни спільно з Україною готують 12-пунктову пропозицію для завершення війни, яка передбачає припинення бойових дій за поточними лініями.

Гарантувати безпеку Україні вже готові 26 країн.