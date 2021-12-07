"ОПЗЖ" хоче приховати факти побиття депутатів Селидівської громади, — нардеп

Побиття сталося під час 14 сесії Селидівської міськради.

"ОПЗЖ" силою намагається повернути собі владу на Донеччині, вважає народний депутат України, голова осередку партії "ЗА МАЙБУТНЄ" в Донецькій області Дмитро Лубінець.

Про це йдеться на сторінці партії у мережі Facebook.

Політик нагадав, що 26 листопада на Донеччині сталася подія, яка виходить за всі рамки: помічники нардепа від "ОПЗЖ" Денис Куровський та Роман Кушнаренко побили депутатів Селидівської громади від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Артура Сукова, якому зламали щелепу, та від партії "Слуга народу" Тетяну Мухаметвлієву, їй зламали руку. Це сталося під час 14 сесії Селидівської міськради.

"Представники "ОПЗЖ" фізично розігнали сесію. Вони не можуть перемогти на виборах чесно та сформувати коаліцію, тому застосували силовий метод — вчинили спробу незаконного впливу на діяльність депутатів місцевих рад. Переконаний, такі методи поведінки не повинні проходити повз увагу ЗМІ та громадськості", — акцентував Дмитро Лубінець під час прес-конференції.

Лубінець також наголосив: "Є розслідування цих фактів: і експертизу, і правову оцінку всім моментам надаватимуть правоохоронні органи, а вирок, знову ж таки, буде встановлений у суді". Наразі триває досудове розслідування.