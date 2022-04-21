ОПЗЖ перейменувалася в Раді, створивши нову депутатську групу: хто очолив

ОПЗЖ перейменувалася в Раді, створивши нову депутатську групу: хто очолив

Народні депутати фракції ОПЗЖ створили у Верховній Раді нову депутатську групу, яка отримала назву "Платформа за життя та мир".

Новостворену групу ПЗЖМ очолив колишній голова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

Про це після засідання парламенту 21 квітня повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

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"Замість ОПЗЖ у парламенті буде группа "Платформа за життя і мир". Головою групи обрали Юрія Бойка. До складу увійшло 25 депутатів (ексОПЗЖ). P.S. Солод та Королевська теж зайшли до складу", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, до складу ПЗЖМ увійшли Волошин, Загородній, Кальцев, Колтунович, Льовочкін, Макаренко, Мамоян, Папієв, Пузанов, Суркіс, Шуфрич, Борт, Дунаєв, Іоффе, Качний, Ларін, Льовочкіна, Мамка, Німченко, Пономарьов, Скорик та Чорний.

Нагадаємо, 14 квітня у Верховній Раді було оголошено про призупинення діяльності парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя".

А вже 15 квітня голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що наразі Верховна Рада працює над тим, щоби проросійські партії в майбутньому не відроджувалися. Проросійським партіям більше не буде "всепрощення", наголосив спікер.

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