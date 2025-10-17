Орбан анонсував розмову з Путіним: оприлюднено деталі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після вчорашньої розмови телефоном з американським президентом Дональдом Трампом планує поговорити у п’ятницю, 17жовтня, з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

«Я розмовляв з американським президентом телефоном минулої ночі, але новина просочилася трохи раніше», — відповів Орбан на запитання, коли він дізнався про можливу зустріч Трампа та Путіна в Будапешті.

Орбан також повідомив на угорському радіо вранці 17 жовтня, що також розмовлятиме телефоном з Путіним у п’ятницю.

Чому саме Будапешт

Ще прем’єр Угорщини висловив думку, що загалом за межами Європи є багато місць, де могла б відбутися зустріч лідерів США та Росії.

Однак, на його думку, «в Європі немає іншого подібного місця, окрім Будапешта».

«Угорщина — єдина миролюбна країна, яка відкрито, голосно та активно виступала за мир протягом останніх трьох років», — заявив Орбан.

Орбан про переговори Трампа та Путіна

За словами угорського прем’єра, найважливіше в майбутніх переговорах — не збитися з курсу.

«Ці переговори не про нас, а про те, що Будапешт сьогодні підходить для проведення мирного саміту, це політичне досягнення, але справа в мирі. У політиці багато знань має значення, але найважливіше — це наполегливість і смирення», — підкреслив Орбан.

Що передувало

Нагадаємо, Трамп опублікував допис, у якому написав, що розмова з Путіним була «хорошою та продуктивною», та додав, що радники високого рівня з обох країн зустрінуться наступного тижня, з боку США — під керівництвом держсекретаря Марко Рубіо.

«Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій „безславній“ війні між Росією та Україною», — написав президент США.

Водночас Дональд Трамп не уточнив, коли саме відбудеться ця зустріч.