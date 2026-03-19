Орбан атакує Україну перед виборами: що стоїть за гучними заявами прем’єра Угорщини

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан активно використовує тему України у своїй передвиборчій кампанії, формуючи образ зовнішньої загрози. Як пише France24, така риторика є частиною політичної стратегії на тлі складної боротьби за владу перед парламентськими виборами 2026 року.

За даними журналістів, вперше за багато років позиції Орбана похитнулися: його партія стикається із серйозним викликом з боку опозиції. У цій ситуації влада робить ставку на мобілізацію електорату через страх і протиставлення.

У своїх заявах Орбан та його союзники стверджують, що Україна нібито: створює загрозу енергетичній безпеці Угорщини, може втягнути країну у війну, впливає на внутрішню політику тощо.

Водночас експерти наголошують: значна частина цих тверджень є перебільшенням або не має підтверджень.

Окремо угорська влада намагається пов’язати опозицію з Україною, представляючи її як силу, що нібито діє в інтересах Брюсселя та Києва. Це дозволяє дискредитувати політичних конкурентів і посилити поляризацію суспільства.

Аналітики зазначають, що подібна риторика є типовою для виборчих кампаній, коли влада шукає «зовнішнього ворога» для консолідації підтримки.

Крім того, Орбан уже тривалий час займає обережну або критичну позицію щодо підтримки України в Європейському Союзі, що також впливає на його політичну комунікацію.

Таким чином, антиукраїнські заяви Орбана є не стільки реакцією на реальні події, скільки інструментом внутрішньої політичної боротьби напередодні виборів.

Раніше повідомлялося, що угорська делегація, яка самовільно приїхала до України для перевірки стану нафтопроводу «Дружба», повинна була складатися з п’яти осіб. Однак один із її членів, який має український паспорт, не наважився перетнути кордон з Україною через страх перед мобілізацією

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком приїхала до Києва. Вони хочуть домовитися про перевірку нафтопроводу «Дружба», бо вважають, що Україна зупинила постачання нафти через політику.

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив проведення офіційних переговорів із представниками Угорщини, які прибули до Києва. За словами глави держави, Міністерство закордонних справ визначило цей візит як приватну поїздку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто стверджує, що угорське посольство в Києві надіслало офіційну дипломатичну ноту про приїзд представників на чолі із заступником міністра енергетики Габором Чапеком і попросило про зустріч з міністром енергетики України.

У відповідь на угорський запит Міністерство закордонних справ України надіслало зустрічну ноту. В документі чітко вказано, що запропоновані Будапештом терміни візиту є неприйнятними для української сторони.

Попри самовільний приїзд угорської делегації, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дав їй завдання організувати зустріч з українськими урядовцями та домогтися спільного огляду місця пошкодження нафтопроводу «Дружба».