Орбан більше не зможе стати прем’єром: в Угорщині ухвалили резонансні зміни

Віктор Орбан. / © Associated Press

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Парламент Угорщини ухвалив значні зміни до Конституції. Відтепер прем’єр-міністр зможе обіймати посаду максимум вісім років, або два терміни.

Про це повідомило видання HVG.

За запровадження обмеження термінів повноважень проголосували 135 депутатів, 50 були проти, а шестеро ї утрималися. Для набрання чинності поправкою була потрібна більшість у дві третини голосів. Керівна партія «Тиса» яка має 141 зі 199 місць у парламенті, без проблем проштовхнула зміни.

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Запровадження обмеження термінів повноважень очільника уряду було однією з ключових передвиборчих обіцянок нинішнього прем’єр-міністра Петера Мадяра.

Важливо, що таке рішення має на меті запобігти ситуаціям, коли одна людина керує країною протягом багатьох років — як це було у випадку з експрем’єром Віктором Орбаном, який перебував у кріслі 20 років. Він очолював уряд від 1998-го до 2002-го, а потім безперервно від 2010-го до травня цього року, коли опозиційна партія «Тиса» виграла вибори.

Окрім того, нове правило закриває Орбану потенційний шлях до повернення після 16 років при владі.

Реакція Орбана

«Законопроект „lex Orbánt“ ухвалили. Це було найгостріше питання. Якщо я буду потрібен, я тут», — написав колишній прем’єр-міністр.

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До допису він прикріпив фотографію з написом: «Це стосується не його, це стосується мене».

Допис Орбана. Фото: facebook.com/orbanviktor

Нагадаємо, ще у травні стало відомо, що партія прем’єра Петера Мадяра готує радикальне рішення. Ініціативу, яка отримала назву «Шістнадцята поправка до Основного Закону Угорщини» внесли депутати фракції «Тиса» Мартон Меллетей-Барна та Іштван Хантоші.

Документ пропонуав доповнити Конституцію нормою, за якою прем’єр-міністром не може бути обрана людина, яка вже загалом обіймала цю посаду вісім років або більше — навіть із перервами. Водночас враховуватимуть усі прем’єрські мандати після 2 травня 1990 року.

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