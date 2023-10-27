Орбан був завербований ще радянськими спецслужбами: деталі від Піонтковського

Прем’єра Угорщини Віктора Орбана ще в молоді роки завербували радянські спецслужби і саме тому зараз він підтримує політику президента РФ Володимира Путіна.

Про це російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський заявив у ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами Піонтковського, добре відомо, що Орбан був завербований радянськими спецслужбами, і це підтверджується активною взаємодією з Путіним.

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"Походження ось цього путінізму – Орбан ще в молоді роки був завербований радянськими спецслужбами за допомогою російсько-українського бандита Семена Могилевича (російський і український учасник організованих злочинних груп – ред.), який платив йому великі гроші. Про нього все дуже добре відомо", – розповів публіцист.

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Він також зазначив, що перебування Орбана на посаді прем’єра ображає пам’ять героїв збройного повстання в Угорщині у жовтні-листопаді 1956 року проти сталінського режиму, яке було придушене радянськими військами.

"Існування такого мерзотника, як Орбан, на посаді прем’єр-міністра ображає пам’ять героїв угорського повстання. У Європейського Союзу є певні важелі – не одразу виключення з Європейського Союзу. Угорщина продовжує користуватися величезними фінансовими субсидіями Брюсселя", – звернув увагу Піонтковський.

Нагадаємо, 23 жовтня Орбан звинуватив ЄС у тому, що він "використовує проти Угорщини методи, які нагадують часи радянського правління". Він також звинуватив Брюссель у спробах позбавити Угорщину самобутності та нав'язати їй ліберальну демократію.

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