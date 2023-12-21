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Орбан цинічно пояснив, чому не називає війною вторгнення РФ до України 

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Орбан цинічно пояснив, чому не називає війною вторгнення РФ до України 

Віктор Орбан і Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Орбан використав терміни Путіна.

Прокремлівський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився називати повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України "війною". Натомість він надалі використовує термінологію свого друга - російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Орбан сказав журналістам на щорічній прес-конференції в Будапешті, повідомляє Bloomberg.

"Це військова операція", - наголосив він. 

Зазначимо, що в РФ вторгнення до України називають "СВО" - спеціальна військова операція. Орбан також акцентує на цьому, заявляючи, мовляв, Москва війну Україні не оголошувала.

"Між двома країнами не було оголошення війни. Коли Росія оголосить війну, тоді війна буде", - цинічно заявив угорський прем'єр.

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Заяви Орбана про війну в Україні 

Прем'єр Угорщини відомий своїми скандальними висловлюваннями щодо повномасштабного вторгнення РФ до України. Зокрема, Орбан не раз заявив, що Росія не програє війну, а російський диктатор Володимир Путін залишиться при владі, а "політичних змін у Москві не буде".

У жовтні на зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним Орбан також назвав війну РФ проти України "воєнною операцією". Таким чином він вкотре повторив кремлівські наративи.

Також раніше Орбан зробив цинічну заяву щодо війни в Україні, повторивши наративи російського диктатора Володимира Путіна. Орбан каже, що Захід нібито "воюватиме до останнього українського солдата".

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Дата публікації
Перегляди
1272
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