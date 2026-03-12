Орбан дав важливе доручення угорській делегації в Києві: про що попросив

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поставив завдання угорській делегації в Києві організувати зустріч із українськими урядовцями та домогтися спільного огляду місця пошкодження нафтопроводу «Дружба».

Про це стало відомо під час відеодзвінка голови уряду із заступником міністра енергії Габором Цепеком, який наразі перебуває в українській столиці.

Позиція Віктора Орбана

Орбан закликав угорських посадовців активно нагадувати про себе українській стороні та демонструвати налаштованість на компроміс. За словами прем’єра, Угорщина прагне уникнути ескалації та задокументувати свої спроби мирного врегулювання ситуації.

Реклама

«Ми маємо задокументувати, що ми хотіли з ними домовитися. Ми хотіли подивитися. Ми хотіли вирішити ситуацію разом із ними. Ми не шукаємо конфлікту, а рішення, і в цьому ми хочемо їм допомогти», — заявив Віктор Орбан.

Перебіг переговорів у Києві

Заступник міністра енергії Габор Цепек повідомив, що переговорний процес у Києві ускладнюється через безпекову ситуацію. Зокрема, переговори перервала повітряна тривога в місті.

«Ми перебуваємо тут, у бомбосховищі, але і тут, і під час переговорів панує спокій. Ми знову написали київському енергетичному уряду, що ми готові до переговорів. Ми спокійно чекаємо на можливість, бо наша мета — вирішити питання нафтопроводу „Дружба“ за столом переговорів», — зазначив Цепек.

Окрім прямих контактів з українською владою, угорська сторона веде консультації з міжнародними партнерами. Цепек підтвердив, що вже провів розмову з послом Словаччини, яка також залежить від постачання нафти через трубопровід «Дружба». Головною метою поїздки залишається стабілізація енергетичного питання та отримання доступу до пошкодженої інфраструктури для оцінки масштабів необхідного ремонту.

Реклама

Що відомо про конфлікт щодо «Дружби»

Між Україною та Угорщиною триває напружена дискусія щодо роботи нафтопроводу «Дружба», яким здійснюється транзит російської нафти до країн Центральної Європи.

Через це угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком приїхала до Києва, для переговорів щодо нафтопровіду «Дружба».

Зі свого боку, в МЗС України наголосили, що угорці не мають офіційного статусу делегації, а приїхали як звичайні туристи за безвізом.

Президент України Володимир Зеленський теж не підтвердив проведення офіційних переговорів із представниками Угорщини, які прибули до Києва.

Реклама

Раніше міністр закордонних справ Угорщини звинуватив президента України у брехні щодо приїзду угорської делегації, проте офіційні документи повністю спростовують заяви Будапешта.