Орбан домовився із Трампом про російські енергоносії: що відомо

Віктор Орбан та Дональд Трамп

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що США надали його країні повне звільнення від санкцій, які стосуються російської нафти і газу, що транспортуються трубопроводами «Турецький потік» і «Дружба».

Про це пише угорське видання Telex.

Згідно із заявою Орбана, цей виняток дає Угорщині можливість безперешкодно продовжувати купувати російську нафту та природний газ, не побоюючись санкцій чи політичного невдоволення з боку Сполучених Штатів. Орбан наголосив, що такий крок має критичне значення для внутрішньої економіки, оскільки дозволяє «захистити зниження рахунків за комунальні послуги» і зберегти «найдешевші ціни на енергоносії» в Угорщині.

Цікаво, що Орбан стверджує, що отримав непублічне схвалення на збереження російського імпорту від президента США Дональда Трампа, попри те, що Трамп загалом критикує купівлю російських енергоносіїв іншими країнами. Також лідери домовилися про скасування санкцій щодо атомної електростанції «Пакш», виняток для якої мав закінчитися у грудні.

Раніше ми повідомляли, угорський прем’єр намагатиметься випросити у президента США зробити виняток із санкцій для Угорщини, щоб вона могла й надалі купувати дешеву російську нафту. Але Трамп уже попередив, що має намір відмовити Орбану.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі в Білому домі із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном нахвалював свого угорського друга. Американський президент назвав Орбана «дуже впливовою людиною» та заявив, що в Угорщині «немає злочинності» на відміну від інших країн.

Як відомо, США наклали санкції на найбільших російських нафтовиробників, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна розпочати мирні переговори з Україною.

Нагадаємо, ЄС також вирішив запровадити повну заборону на транзакції щодо двох великих російських нафтових компаній — ПАТ «Роснефть» і ПАТ «Газпром нефть».