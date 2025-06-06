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Орбан дуже втішився перемогою опозиціонера Навроцького у Польщі і зробив заяву
Орбан назвав перемогу Навроцького "продовженням наступу патріотів".
Перемогу опозиційного політика Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі "фантастично хороша”
Про це заявив прем’єр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє агентство Reuters.
"З угорської точки зору, я вважаю результат фантастично хорошим”, - наголосив політик.
Бо, мовляв, у Польщі діє “проукраїнський, провоєнний, пробрюссельський ліберальний уряд". Натомість перемога Навроцького, заявив Орбан, буде "продовженням наступу патріотів".
"Можна сказати, що "Вашингтон-експрес" прибув до Варшави", – додав Орбан.
Зауважимо, що президент США Дональд Трамп особисто підтримав Навроцького, прийнявши його у Білому домі 1 травня. Крім того, між першим та другим турами до Польщі прибула міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, яка агітувала за Навроцького.
Нагадаємо, Кароль Навроцький, який був кандидатом правоконсервативної партії "Право і справедливість", переміг на виборах, здобувши 50,89% голосів, а Рафал Тшасковський – 49,11%.
Зауважимо, раніше Навроцький виступив проти вступу України та зобов'язався не відправляти туди польські війська. З його слів, мовляв, вступ України до НАТО “є безглуздим і поставить Альянс у прямий конфлікт з Росією”.
Вже після офіційної перемоги Навроцький зробив ще одну заяву щодо України. Зокрема, він висловив сподівання на подальшу спільну роботу задля вирішення історичних суперечок і побудови безпечного майбутнього.