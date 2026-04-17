Орбан емоційно відреагував на нищівну поразку на виборах: відверта заява

Віктор Орбан. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав свою відповідальність за програш його політсили «Фідес», адже загалом під час кампанії був упевнений у її перемозі.

Про це політик заявив інтерв’ю Patrióta.

«Щодо масштабів поразки, то цифри говорять чітко, це явна поразка. Нашу мету можна виміряти кількісно; ми хотіли отримати 3 мільйони голосів, щоб у нас було достатньо сил для вирішення викликів, що стоять перед країною. Поразка велика», — сказав Орбан.

З його слів, послання до виборців опозиціонера та лідера «Тиси» Петера Мадяра було «сильнішим», ніж у його партії. Тому «Фідес» та й він, зокрема, програли вибори. Ба більше — каже Орбан, як лідер партії він «бере результат на 100% на себе, шкірою та кістками».

«Якби я це побачив, я б не вів таку кампанію. Я також думав, що ми переможемо…Ця поразка дуже болісна, бо всі віддали все, що могли», — сказав він і додав, мовляв, тепер «відчуває біль і порожнечу», а роботу використовує, як «терапію».

Політик заявив, що «політична ера в Угорщині закінчилася». Він висловився про те, що поразка вимагає «повного перезавантаження „Фідес“, реорганізації та загалом правих сил в країні. Втім, прем’єр дав зрозуміти, що не піде з посади лідера партії.

«Якщо моя громада скаже мені сидіти в задньому ряду, я це зроблю… Якщо вони скажуть мені вивести команду на поле, я це зроблю», — додав Орбан.

Зауважимо, Patrióta зуважує, що Орбан упродовж усього спілкування тримав «похмурий тон», говорячи про результат виборів.

«Я багато чого зробив у своєму житті, можливо, я навіть часом втомлювався, хоча зараз, після поразки, я раптом почуваюся не старшим, а молодшим», — підсумував він.

Поразка Орбана — останні новини

На виборах до парламенту Угорщини перемогла опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра. Після поразки Орбана раптово зникла «українська загроза», якою так лякав прем’єр під час своєї кампанії. Тепер військові, які охороняли критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури від «нападу українців», повертаються до казарм.

Водночас у Кремлі покладають надії на майбутнього прем’єра Мадяра. Речник «фюрера» Дмитро Пєсков наголосив, що у Москві поки що не знають, чи стане зміна влади в Угорщині втратою для РФ, як і те, чи лідер «Тиси» «піде на діалог з Кремлем» — як це робив його попередник Орбан.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що провал Орбана на виборах пришвидшити європейський шлях країни та допоможе розблокувати кредит ЄС 90 млрд євро.