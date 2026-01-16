Орбан готується до виборів і запускає "національну петицію" проти України: деталі

Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що розпочне «національну петицію» з проханням підтримати свою політику відмови від фінансування ЄС для України.

Про це він сказав в інтерв’ю державному радіо, повідомляє Reuters.

Видання наголошує, що угорський прем’єр готується до складних виборів у квітні. Їх він представив — як вибір між війною та миром, зобразивши Україну такою, що не заслуговує на підтримку, а свій уряд — єдиним захистом від конфлікту та економічних наслідків.

Орбан заявив, що Київ оцінює свої фінансові потреби у підтримці з боку партнерів у 800 млрд євро впродовж десяти років. З його слів, ЄС надасть Україні гроші з двох джерел: спочатку «вичавить» гроші з країн-членів, а потім — ще й візьме кредит. Втім, зухвало наголосив він, не дозволить «Брюсселю нас оббирати».

З його слів, уряд Угорщини викладе свої аргументи з цього приводу перед угорцями у формі «національних консультацій». Деталі «петиції» були незрозумілі. Схоже, пише Reuters, вона являла собою неформальний референдум у формі бюлетеня для голосування, розісланого громадянам.

«Усі отримають цю (національну петицію) і матимуть можливість сказати „ні“. Разом з урядом сказати, що ми не платитимемо», — заявив Орбан, звинувативши опозицію в проукраїнській орієнтації.

Зауважимо. так звана «національні консультації» — це пропагандистський інструмент уряду Орбана, який імітує загальнонаціональне опитування, але фактично не містить жодних запобіжників зловживань чи маніпуляції голосами.

Нагадаємо, нещодавно Орбан вкотре виступив проти допомоги Україні. За словами угорського політика, виділення коштів Києву нібито призведе до суттєвого урізання соціальних стандартів для самих угорців. Зокрема, пенсіонерів та родин з дітьми.

Серед загроз, які прем’єр озвучив для своєї внутрішньої аудиторії: скасування 13-ї та 14-ї пенсії, ліквідація сімейних виплат, а також запровадження прогресивного податку на прибуток для угорських платників.