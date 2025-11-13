Орбан і Сіярто у цинічній манері відреагували на корупційний скандал в Україні: що сказали політики

Петер Сіярто і Віктор Орбан. / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про "українську військову мафію, пов'язану з президентом Зеленським".

Так угорський політик відреагував на корупційний скандал в Україні у своєму дописі на Facebook.

Окрім того, він висловив критику на адресу європейської підтримки Києва.

Реклама

"Саме в цей хаос брюссельці хочуть влити гроші європейських платників податків. Те, що не розстріляють на фронті, вкраде воєнна мафія. Божевілля", - висловився очільник угорського уряду.

Натомість угорський народ не буде відправляти кошти до України, бо уряд затвердив виплати угорським сім’ям.

"І після цього ми тим більше не хочемо фінансових вимог і шантажу з боку українського президента. Настав час, щоб у Брюсселі нарешті зрозуміли, куди йдуть їхні гроші", - заявив Орбан.

Зауважимо, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто також висловився щодо подій в Україні, закликавши, припинити "надсилати гроші європейських громадян до України", де “процвітає корупція”.

Реклама

"Настав час зупинити це божевілля, потрібно припинити надсилати гроші європейських громадян в Україну!", – заявив Сіярто.

Нагадаємо, висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас висловилася про корупційний скандал в енергетиці України. Вона назвала цю ситуацію "надзвичайно прикрою". З її слів, дуже важливо, щоб офіційний Київ поставився до нього серйозно.

Тим часом міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас визнав, що нещодавні події могли вплинути на рішучість міністрів ЄС перед обговоренням подальшого фінансування країни. Своєю чергою, Німеччина заявила, що продовжує довіряти Україні, незважаючи на корупційний скандал. Водночас Берлін уважно відстежуватиме подальший розвиток подій.