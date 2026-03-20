Орбан і Сіярто влаштували істерику: Угорщина погрожує Україні скандалом через “Турецький потік”

Офіційний Будапешт вибухнув новими гучними звинуваченнями на адресу Києва. Угорська влада стверджує, що Україна нібито намагається влаштувати їм «тотальну енергетичну блокаду», цілеспрямовано атакуючи газову інфраструктуру на території РФ.

Про чергову хвилю дипломатичної напруженості повідомив речник уряду Угорщини Золтан Ковач, цитуючи міністра закордонних справ Петера Сіярто.

За версією угорського МЗС, українські військові нібито випустили 22 ударні дрони по російській компресорній станції, яка забезпечує роботу газопроводу «Турецький потік». Сіярто заявив, що українці «перетнули всі межі», адже цей об’єкт є критично важливим для постачання блакитного палива до Угорщини.

Міністр також дорікнув, що Київ нібито тримає Будапешт під «нафтовою блокадою», а тепер хоче унеможливити ще й постачання газу, хоча сама Угорщина продовжує експортувати до України електроенергію.

Тему швидко підхопив і розвинув прем’єр-міністр Віктор Орбан під час своєї пресконференції у Брюсселі. Як пише видання Origo, очільник угорського уряду прямо звинуватив Київ у використанні терористичних методів.

Орбан назвав три попередні кроки, які він вважає «близькими до тероризму»: підрив «Північних потоків», блокування української ділянки газопроводу 2022 року та проблеми з нафтопроводом «Дружба». Тепер же, за його словами, під загрозою опинився «Турецький потік».

«Угорщина має діяти, необхідно постійно проводити операції стримування та спостереження, щоб українці зрозуміли: у них немає можливості це зробити. Якщо вони це зроблять, ми оголосимо це державним тероризмом і виступимо проти них на міжнародному рівні», — пригрозив Орбан.

Цікаво, що тему з небезпекою для «Турецького потоку» наразі активно розкручують лише Росія та Угорщина. Натомість Туреччина, яка є ключовим транзитером та отримувачем газу через цей трубопровід, жодних претензій Україні щодо цього інциденту не висувала.

Нагадаємо, лідери ЄС не переконали Орбана скасувати вето щодо надання кредиту Україні. До відкритого саботажу Угорщини приєдналася Словаччина на чолі з прем’єром Робертом Фіцо.