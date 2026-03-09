Орбан і Сіярто висловили нові претензії до України та вимоги до Європи: скандальні заяви

Орбан і Сіярто / © Associated Press

Угорщина закликає Європейський Союз скасувати заборону на імпорт російських нафти й газу. Будапешт наголошує, що загострення ситуації на Близькому Сході спричинило перебої в ланцюгах постачання та різке зростання цін на енергоносії.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто.

За його словами, Євросоюз став «вразливим» після запровадження санкцій проти агресорки Росії, а збереження чинних обмежень проти російських енергоносіїв завдасть шкоди економікам європейських країн.

«Якщо Брюссель збереже санкції, це завдасть серйозної шкоди європейським людям та європейській економіці. Основна увага має бути зосереджена на захисті інтересів європейців, а не на ідеології», — заявив Сіярто.

Заява Орбана про скасування санкцій

Своєю чергою угорський прем’єр Віктор Орбан знову звинуватив Україну у зростанні цін на нафту в країні. Мовляв, річ не лише в загостренні на Близькому Сході, а й у «блокуванні» постачань нафти з РФ через «Дружбу».

Він заявив, що звернувся до Європейської комісії з проханням скасувати санкції, запроваджені проти енергоносіїв з РФ. Орбан вкотре переконує, мовляв, зупинка транзиту нафти з країни-агресорки є загрозою не лише для Угорщини, а й для всього ЄС.

«У всій Європі ми повинні переглянути та призупинити всі санкції, запроваджені проти російських енергоносіїв. Я ініціював це в листі до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн», — повідомив очільник уряду Угорщини.

Ультиматуми Угорщини через «Дружбу»

6 березня Угорщина висунула «дедлайн» щодо нафтопроводу «Дружба». Держсекретар при Міністерстві енергетики Габор Чепек заявив, що Києву висунули вимогу виконати умови Будапешта протягом трьох днів. Зокрема, йдеться про те, що Україна має дозволити інспекційний огляд станції, яка забезпечує прокачування нафти.

Водночас Орбан кинув ще один ультиматум Україні. За його словами, Будапешт призупинить транзит життєво важливих для Києва постачань, доки він не відновить роботу нафтопроводу «Дружба». Він пообіцяв зняти вето лише після відновлення постачань через нафтопровід.

Крім того, Петер Сіярто звинуватив президента Володимира Зеленського в «замаху» на Угорщину. Міністр заявив, мовляв, так звана «вісь Брюссель-Берлін-Київ» хоче домогтися ціни на бензин у 1000 форинтів (2,60 євро) в Угорщині перед виборами.