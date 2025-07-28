Орбан істерично розкритикував новий бюджет ЄС: знову винна Україна

Віктор Орбан / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з жорсткою критикою запропонованого Європейською комісією бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

У своєму дописі в соцмережі X він заявив, що Угорщина не підтримає цей проєкт.

Зі слів Орбана, «новий бюджет Євросоюзу орієнтований не на інтереси простих європейців, а на геополітичну конфронтацію».

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«Єврокомісія планує виділити мільярди на допомогу Україні, тоді як підтримка сільського господарства і внутрішнього розвитку країн-членів залишиться на другому плані. Брюссельська еліта представила семирічний бюджетний проєкт, побудований на логіці війни. Мільярди — Україні, крихти — фермерам та розвитку. Їхня мета: перемогти Росію, поставити при владі ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу», — написав він.

Орбан стверджує, що п’ята частина бюджету начебто передбачена саме для України, що, на його думку, є доказом того, що ЄС прагне до перемоги над РФ через війну на українській території.

«Це бюджет Європейського Союзу, який воює з Росією. Який воює з Росією на українській території… у надії, що військова поразка похитне російську владу», — зазначив він.

Раніше Орбан публічно засудив можливість приєднання України до ЄС, назвавши це потенційною причиною війни.

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«Україна не повинна бути прийнята до Європейського Союзу — це також принесе війну, навіть якщо весь Брюссель перевернеться догори дригом», — вважає прем’єр.