Орбан хоче, щоб мирний договір між Україною та РФ був підписаний у Будапешті
Він вважає, що домовленості можуть бути досягнуті вже «за кілька днів» за участю зовнішніх сил.
Глава угорського уряду Віктор Орбан висловив впевненість, що підписання мирної угоди між Росією та Україною відбудеться в угорській столиці.
Про це повідомляє угорське видання Index.
Прем’єр-міністр Угорщини наголосив, що Будапештський мирний саміт обов’язково відбудеться, і це вже можна вважати фактом, однак не зміг відповісти, коли саме це станеться.
В інтерв’ю під час візиту до Ватикану Орбан згадав про «мирний саміт» у Шарм-ель-Шейху.
«Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу сказали, що підписання відбудеться в понеділок. Ось так треба це уявляти. Тож тут за 2–3 дні може бути встановлений мир і підписана угода», — сказав він.
На думку Орбана, миру між Росією та Україною можна досягти лише за участю зовнішніх сил.
За його словами, «хтось» має домовитися про мир із росіянами — США чи Європа.
«Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори, і вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати», — зауважив він.
Орбан також переконаний, що європейські лідери повинні вступити в прямий контакт із Росією, розпочати переговори та досягти російсько-європейської угоди щодо системи безпеки на континенті та майбутнього України.
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб спробувати захистити Угорщину від впливу американських санкцій проти російської нафти.
Ми раніше інформували, що угорський прем’єр звинуватив європейських лідерів у тому, що вони називали Путіна воєнним злочинцем.