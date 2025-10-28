Орбан хоче, щоб мирний договір між Україною та РФ був підписаний у Будапешті

Віктор Орбан / © Associated Press

Глава угорського уряду Віктор Орбан висловив впевненість, що підписання мирної угоди між Росією та Україною відбудеться в угорській столиці.

Про це повідомляє угорське видання Index.

Прем’єр-міністр Угорщини наголосив, що Будапештський мирний саміт обов’язково відбудеться, і це вже можна вважати фактом, однак не зміг відповісти, коли саме це станеться.

В інтерв’ю під час візиту до Ватикану Орбан згадав про «мирний саміт» у Шарм-ель-Шейху.

«Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу сказали, що підписання відбудеться в понеділок. Ось так треба це уявляти. Тож тут за 2–3 дні може бути встановлений мир і підписана угода», — сказав він.

На думку Орбана, миру між Росією та Україною можна досягти лише за участю зовнішніх сил.

За його словами, «хтось» має домовитися про мир із росіянами — США чи Європа.

«Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори, і вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати», — зауважив він.

Орбан також переконаний, що європейські лідери повинні вступити в прямий контакт із Росією, розпочати переговори та досягти російсько-європейської угоди щодо системи безпеки на континенті та майбутнього України.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб спробувати захистити Угорщину від впливу американських санкцій проти російської нафти.

Ми раніше інформували, що угорський прем’єр звинуватив європейських лідерів у тому, що вони називали Путіна воєнним злочинцем.