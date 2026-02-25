Орбан лякає Угорщину "атакою" України: у Раді різко відповіли

Народний депутат Роман Костенко

Реклама

Звинувачення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна нібито готує удари по угорській критичній інфраструктурі, є безглуздими та не мають жодного підґрунтя. Київ веде важку війну проти Росії і точно не має наміру кидати виклик усьому Північноатлантичному альянсу.

Про це розповів народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі «24 Каналу».

Підігравання Росії та політичні цілі

За словами нардепа, такі гучні висловлювання угорського лідера націлені передусім на внутрішню аудиторію та відверте підігравання інтересам Кремля. Москва неодмінно скористається цими заявами, щоб виставити Україну агресором, який загрожує сусідній державі.

Реклама

«Заява Орбана про те, що Україна нібито збирається завдавати ударів по країні ЄС і державі-члену НАТО, є абсурдною. Він використовує це у своїх політичних цілях, можливо, впливаючи на свій електорат і підігруючи, звісно, Росії», — підкреслив Роман Костенко.

Депутат наголосив, що керівництво НАТО повинно офіційно попросити Угорщину про розвідувальну інформацію, на підставі якої Орбан робить такі серйозні звинувачення. Якщо загроза дійсно існує, Альянс має активувати п’яту статтю.

«Тому що якщо вона [Україна — ред.] почне воювати навіть з маленькою Угорщиною, до її захисту має включитися все НАТО. Це абсурд, який націлений або на те, щоб підіграти Росії, або Орбан просто працює на свій електорат, сподіваючись, що, можливо, це його згуртує, або намагається відтягнути українські сили ще на західний кордон», — припустив парламентар.

Угорщина розгортає війська через «загрозу» від України

Раніше прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив про посилення захисту енергетичної інфраструктури від потенційних атак, через що Угорщина розгортає війська та спецзасоби поблизу ключових об’єктів. Поліція також здійснюватиме посилене патрулювання біля електростанцій і диспетчерських центрів.

Реклама

Водночас Будапешт досі не надав жодних доказів чи додаткових роз’яснень того, на чому саме ґрунтуються такі серйозні припущення. В угорському уряді лише зазначають, що ці заходи спрямовані на гарантування національної безпеки в умовах зростання ризиків.

Орбан звинуватив Брюссель та Україну у «війні»

Перед цим Віктор Орбан звинуватив Брюссель та Україну у війні проти Угорщини після публікації видання Politico про ідею «вступу до ЄС авансом» для Києва. Він назвав це відкритим планом з повалення його уряду та спробою привести до влади опозиційну партію «Тиса», яка зніме вето з важливих європейських рішень.

Угорський прем’єр закликав своїх прихильників зупинити цей план на майбутніх квітневих виборах. За його словами, правляча партія «Фідес» залишається єдиною силою, яка стоїть між країною та правлінням Брюсселя і гарантує суверенітет держави.