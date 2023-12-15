Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що фактично перекреслив допомогу Україні від Європейського Союзу.

Про це він написав у соціальних мережах.

"Підсумок нічної зміни: вето на додаткові гроші Україні, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемось до цього питання наступного року на саміті ЄС після відповідної підготовки", - написав він у соцмережі X (раніше Twitter).

Тобто, саміт ЄС не зміг затвердити програму бюджетної допомоги Україні 50 млрд євро на наступні чотири роки, але розраховує досягти консенсусу в січні 2024 року, - про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель за підсумками першого дня саміту.

Він також наголосив, що Швеція має додатково затвердити свою згоду розпочати переговори щодо прийняття України до ЄС у національному парламенті.

"Тому символічний виграш на України на розширення (ЄС - ред.), але програш на фінансуванні, але лідери ЄС повернуться наприкінці січня, щоб узгодити 50 мільярдів євро - з надією, що Угорщина візьме участь...", - написав у повідомлені журналіст Рікард Йозвяк.

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Нагадаємо, що 50 млрд євро допомоги для України - це можлива допомога для відновлення, реконструкції та модернізації нашої країни.

Раніше премʼєр пообіцяв не блокувати виділення додаткового фінансування для України. Проте не уточнив, чи стосується це грошей на зброю.

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан, прибувши на дводенний саміт ЄС у Брюсселі, заявив, що гроші для допомоги Україні (вона включає як фінансову, так і збройну допомогу - ред.) на короткострокову перспективу вже в бюджеті ЄС.

Нагадаємо, рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС ухвалили за відсутності угорського прем’єра Віктора Орбана, що дозволило уникнути вето. Про це повідомили високопосадовці інституцій ЄС. Щодо самого Орбана, то очільник Угорщини підтвердив, що утримався під час голосування за початок переговорів про вступ України до ЄС, а свого ставлення до цього не змінив.

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