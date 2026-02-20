Орбан накинувся на Зеленського і опублікував скандальне відео: деталі

Віктор Орбан і Володимир Зеленський. / © press-centr.com

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан випустив зухвале агітаційне відео з закидати на адресу українського президента Володимира Зеленського.

Свій ролик політик опублікував у Мережі Х.

У ролику Орбан знову звинуватив Україну у нібито «втручанні в вибори», які у квітні відбудуться в Угорщині. Мовляв, Київ фінансує опозиційну угорську партію «Тиса».

Реклама

«Україна хоче хаосу в Угорщині. Вони втручаються в угорські вибори, фінансуючи опозиційну партію Тиса. Вони також використовують політичний шантаж, блокуючи постачання нафти трубопроводом „Дружба“, щоб підняти ціни на паливо та витрати домогосподарств. Угорщина не здасться. Ми захищатимемо угорські сім’ї», — йдеться у підписі до відео.

Стосунки Зеленського і Орбана

Віктор Орбан відомий своїми скандальними заявами не лише про війну в Україні, а й закидами на адресу президента Володимира Зеленського. Нещодавно він звинуватив Брюссель та Київ у «війні» проти Угорщини. Причиною обурення став «таємний план» щодо прийняття України до ЄС 2027-го, ідея якого нібито з’явилася в лідерів ЄС.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський делікатно висміяв угорського прем’єра, заявивши, що завдяки Україні Орбан може відрощувати свій живіт замість нарощування армії. Наразі саме українська армія тримає європейський фронт, додав він.

Водночас Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт. Він зухвало назвав зауваження українського президента «передвиборчою промовою», яка начебто матиме вплив на «підтримку вступу України до Європейського Союзу».

Реклама