Політика
653
2 хв

Орбан накинувся з серйозними обвинуваченнями на українську розвідку

Орбан відзначився черговою антиукраїнською заявою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Віктор Орбан.

Віктор Орбан. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українську розвідку у тому, що начебто вона "проникла" у смартфони угорців через опозиційну партію "Тиса".

Про це політик заявив в інтерв’ю державному радіо в п’ятницю, повідомляє “ЄП”.

З його слів, українська розвідка "не просто стежить за Угорщиною, а проникла в країну через проукраїнську партію "Тиса". 

"Вони проникли в суспільне життя і політику, надаючи технологічну допомогу своїм союзникам, щоб допомогти їм здобути владу тут. Колись ми говорили: "Росіяни вже в коморі", тепер ми мусимо сказати: "Українці вже у вашому смартфоні". Ми не дозволимо цього!" – заявив Орбан.

Ймовірно, що його заява стосувалась повідомлення угорського видання Index про те, що українська компанія PettersonApps могла працювати над розробкою застосунку опозиційної партії "Тиса". У публікації повідомляли, що допустив витік даних у мережу 18 тисяч користувачів додатку.

Тим часом пресслужба партії "Тиса" повідомила, що додаток розробили угорські фахівці. Згодом партія також заявила, що хоча у згаданій базі даних є відомості, пов’язані з їхньою спільнотою, вони не знають джерела походження цих даних.

Нагадаємо, раніше Орбан публічно звинуватив українського президента Володимира Зеленського у тиску. Мовляв, український лідер застосовує "моральний шантаж", намагаючись змусити країни ЄС підтримати вступ Києва, попри референдум угорців проти цього.

Також прем’єр Угорщини шокував причиною, чому Будапешт не хоче бути в одному союзі з Україною. Він доволі нахабно заявив, що доля українців - це бути поряд з Росією.

