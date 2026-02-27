Орбан "напав" на Україну з однієї причини, і "Дружба" тут не головне - The Guardian

Орбан і Зеленський / © Associated Press

Прем’єр-міністр Віктор Орбан пригрозив накласти вето не лише на санкції, а й на масштабний кредит Україні 90 млрд євро. Формально Будапешт вимагає від Києва відновити прокачування нафти трубопроводом, який, за твердженням української сторони, був пошкоджений внаслідок російської атаки.

Про це пише видання The Guardian.

Проте джерела в ЄС вважають, що справжня мета — досягти схвалення угорської заявки на позику за програмою SAFE.

«Ця ініціатива передбачає дешеві кредити країнам блоку на закупівлю зброї та посилення оборони на тлі російської загрози. Угорщина розраховує отримати 16 млрд євро, але Європейська комісія наразі не затвердила заявку», — зазначають журналісти.

Більше того, за даними ЗМІ, Брюссель затягує перший транш у 2,4 млрд. євро, хоча офіційно це заперечує.

Нагадаємо, Орбан різко загострив риторику щодо України та Європейського Союзу, виступаючи на «антивоєнному» зібранні у місті Сомбатгей. У своїй промові він фактично представив Україну як зовнішнього ворога Угорщини, а Брюссель — як головного політичного противника, на протиставленні якому будується майбутня виборча кампанія.

Зазначимо, позиція Будапешта традиційно залишається однією з найбільш критичних щодо євроінтеграційних процесів України. Угорщина неодноразово блокувала або затримувала рішення ЄС, що стосуються Києва, посилаючись на процедурні та політичні аргументи.

Видання Bloomberg пише, що Віктор Орбан розгорнув масштабну атаку на ініціативи Євросоюзу щодо підтримки Києва на тлі катастрофічного падіння власного рейтингу. Політик використовує «нафтову блокаду» з боку України як привід, щоб виправдати блокування 90 млрд євро допомоги.

Тим часом рейтинг партії угорського прем’єра Віктора Орбана показав значне відставання від його опонента на тлі передвиборчої кампанії. Йдеться про розрив у 20 пунктів на користь опозиційної «Тиси» Петера Мадяра.

Рівень підтримки Віктора Орбана знизився менш ніж за сім тижнів до запланованих парламентських виборів.

Згідно з опитуванням Median, опублікованим в угорських ЗМІ у середу, 25 лютого, опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра збільшила свою перевагу до 20 відсоткових пунктів серед виборців, які вирішили голосувати, як порівняти з 12 пунктами ще у середині січня. Серед тих, хто каже, що точно проголосує на парламентських виборах, «Тиса» випереджає «Фідес» Орбана — 55% проти 35%.

Напередодні Орбан написав відкритого листа президентові України Володимиру Зеленському із погрозами.