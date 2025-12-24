Орбан натякнув на війну в Європі 2026-го, але звинуватив у цьому не Путіна

Віктор Орбан. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключає, що вже наступний 2026-й рік може стати роком початку війни в Європі.

Таку думку він висловив в інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet.

«Цього не можна виключати», — відповів угорський прем’єр на запитання про те, чи може 2025 рік стати останнім роком миру в Європі.

З його слів, 1945-го, після завершення Другої світової війни, ядерна зброя «тримала народи континенту (Європи — Ред.) від війни». Втім зараз, каже Орбан, формується «цілком новий світ».

«Відбувається перерозподіл фінансової, військової та політичної влади, який може навіть розпалити війну. Воєнна напруженість, що відчувається в Європі, є наслідком занепаду Західної Європи та Європейського Союзу», — висловився угорський прем’єр.

Орбан зухвало наголосив, начебто саме ці чинники можуть призвести до війни. За словами політика, минулого тижня у Брюсселі нібито вдалося уповільнити цей процес. Ймовірно, він мав на увазі не надання Україні «репараційної позики» за рахунок активів агресорки Росії.

«Сьогодні в Європі знову два табори: партія війни та партія миру. Наразі перевагу мають провоєнні сили. Брюссель хоче війни, Угорщина хоче миру», — висловився він.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що падіння України буде катастрофою для Угорщини. Мовляв, саме тому Будапешт не зацікавлений у цьому. Прем’єр Угорщини запевнив, що стабільність в сусідній Україні «має велике значення для Угорщини», яка постачає туди електроенергію та газ.

Окрім того, угорський прем’єр розкритикував рішення лідерів ЄС фінансувати Україну та поставив під сумнів факти російської агресії. Мовляв, йому «не зовсім зрозуміло, хто на кого напав». За його словами, країни Заходу помиляються, вірячи в те, що «цю війну можна вести, не витрачаючи ні копійки».