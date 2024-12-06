Угорський прем'єр та друг диктатора РФ Віктор Орбан цинічно заявив, мовляв, Сполучені Штати Америки відіграють вирішальну роль у війні в Україні. До слова, про причетність Кремля він не обмовився.

Про це прем'єр-міністр Угорщини заявив у ранковій програмі радіостанції Kossuth.

За словами Орбана, ситуація має змінитися після того, як новообраний президент США Дональд Трампа вступить на посаду.

"Без Америки цієї війни не було б. Без Америки цей конфлікт (так він називає війну - Ред.) давно б закінчився. Україна не змогла б чинити опір без участі Америки", - цинічно висловився він.

Окрім того, зі слів Орбана, агресорка Росія "зміцнилася за часів українського конфлікту, а Україна ослабла".

Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров у виступі на пленарному засідання ОБСЄ лицемірно заявив, що його країна "взагалі не збирається ні на кого нападати". Водночас він звинуватив Сполучені Штати в нападі на Росію.

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