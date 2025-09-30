Орбан назвав переможця у війні Росії проти України — скандальна заява

Угорський прем’єр Віктор Орбан

Угорський прем’єр Віктор Орбан зробив чергову обурливу заяву про війну Росії проти України. На його думку, росіяни вже перемогли.

Про це він сказав в ефірі шоу Harcosok Órája.

Орбан відзначив, що президент США Дональд Трамп питав його думку про це.

«Я сказав йому, що війну вже вирішено. Росіяни перемогли. Це закрита справа. Питання: коли і хто домовиться з росіянами? Він домовляється з росіянами? Буде угода з США? Чи Європа нарешті готова до перемовин з Росією?», — висловився Орбан.

Зауважимо, що в ефірі цього ж шоу Орбан несподівано заявив про слабкість Росії. Угорський політик переконаний, що РФ не може зашкодити його країні, оскільки є слабкою у військовому, економічному та демографічному планах.

«Ми сильніші, але поводимося, як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб’ємо. Ми не боїмося», — запевнив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Орбан заявив, що його Угорщина не має наміру відмовлятися від російських нафти й газу.

“Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, Росія гарантує безпеку Угорщини”, — заявив прем'єр.

Також угорський лідер пояснює рішення тим, що енергоносії з Росії є дешевшими за альтернативні варіанти. А відмова від них автоматично спричинить необхідність підвищувати ціни для угорського населення. Мовляв, угорські родини не повинні платити більше.