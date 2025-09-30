ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
751
Час на прочитання
2 хв

Орбан назвав переможця у війні Росії проти України — скандальна заява

Орбан вважає, що Росія вже здобула перемогу у війні проти нашої держави.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Угорський прем’єр Віктор Орбан

Угорський прем’єр Віктор Орбан

Угорський прем’єр Віктор Орбан зробив чергову обурливу заяву про війну Росії проти України. На його думку, росіяни вже перемогли.

Про це він сказав в ефірі шоу Harcosok Órája.

Орбан відзначив, що президент США Дональд Трамп питав його думку про це.

«Я сказав йому, що війну вже вирішено. Росіяни перемогли. Це закрита справа. Питання: коли і хто домовиться з росіянами? Він домовляється з росіянами? Буде угода з США? Чи Європа нарешті готова до перемовин з Росією?», — висловився Орбан.

Зауважимо, що в ефірі цього ж шоу Орбан несподівано заявив про слабкість Росії. Угорський політик переконаний, що РФ не може зашкодити його країні, оскільки є слабкою у військовому, економічному та демографічному планах.

«Ми сильніші, але поводимося, як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб’ємо. Ми не боїмося», — запевнив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Орбан заявив, що його Угорщина не має наміру відмовлятися від російських нафти й газу.

“Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, Росія гарантує безпеку Угорщини”, — заявив прем'єр.

Також угорський лідер пояснює рішення тим, що енергоносії з Росії є дешевшими за альтернативні варіанти. А відмова від них автоматично спричинить необхідність підвищувати ціни для угорського населення. Мовляв, угорські родини не повинні платити більше.

Дата публікації
Кількість переглядів
751
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie