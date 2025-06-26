ТСН у соціальних мережах

Політика
2380
1 хв

Орбан назвав нову причину, чому виступає проти вступу України до ЄС

Орбан неодноразово заявляв про те, що він не прихильник вступу сусідньої України не лише до ЄС, а й до НАТО.

Олена Капнік
Віктор Орбан.

Віктор Орбан. / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до ЄС, "щоб з нею не інтегрувати війну".

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, пише “ЄП”.

"Якщо ми візьмемо Україну в ЄС, ми з нею інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, що у стані війни і становить безпосередню загрозу для нас. Тому що якщо член ЄС у стані війни – це означає, що і ЄС у стані війни. Нам це не подобається", – сказав очільник уряду Угорщини.

Зауважимо, що останнім часом Орбан постійно наголошує на тому, що він проти вступу України до ЄС і НАТО, аргументуючи це "економічною неповносправністю" України та війною. 

Нагадаємо, на саміт НАТО в Гаазі угорський прем’єр заявив, мовляв, бачить своїм завданням не допустити членства України в Альянсі. Він наголосив, що Російська Федерація теж не в НАТО.

Що більше, за словами Орбана, "справжня загрозу" для Європи - не Росія. Політик переконаний, що найбільший виклик для Європи полягає не в питанні безпеки, а в економічній сфері.

