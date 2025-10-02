ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Орбан назвав справжню небезпеку для ЄС, але це не Росія

Зі слів угорського прем’єр-міністра, Європа “сильніша за Росію”.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Віктор Орбан.

Віктор Орбан. / © Associated Press

Європі нібито не варто сприймати Росію як загрозу. Натомість варто звернути увагу на загрозу економічної стагнації та втрати конкурентоспроможності.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан початком саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє “Укрінформ”.

Відповідаючи на запитання про те, які основні загрози стоять перед Європою, Орбан сказав: “Економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності”.

Натомість він відповів, що Європа “сильніша за Росію”, коли його запитали про те, чи вважає РФ загрозою. З його слів, населення Європи становить 400 млн громадян, а це набагато більше, ніж населення Росії, як і сукупний ВВП всієї Європи.

Окремо він зазначив, що 27 країн-членів ЄС разом витрачають на оборону більше, ніж закладено в російському оборонному бюджеті.

“То чому ми боїмося? Ми сильніші за них”, - наголосив Орбан.

З його слів, нібито питання полягає в тому, чи має Європа “лідерство, щоб об'єднатися та разом захищати наші інтереси”.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан зробив несподівану заяву про слабкість Росії. Мовляв, вона не може зашкодити його країні, оскільки є слабкою у військовому, економічному та демографічному сенсах.

Угорський прем’єр також назвав переможця у війні Росії проти України. На його думку, росіяни вже перемогли. Мовляв, “це закрита справа”.

