Орбан назвав справжню небезпеку для ЄС, але це не Росія
Зі слів угорського прем’єр-міністра, Європа “сильніша за Росію”.
Європі нібито не варто сприймати Росію як загрозу. Натомість варто звернути увагу на загрозу економічної стагнації та втрати конкурентоспроможності.
Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан початком саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє “Укрінформ”.
Відповідаючи на запитання про те, які основні загрози стоять перед Європою, Орбан сказав: “Економічна стагнація та втрата конкурентоспроможності”.
Натомість він відповів, що Європа “сильніша за Росію”, коли його запитали про те, чи вважає РФ загрозою. З його слів, населення Європи становить 400 млн громадян, а це набагато більше, ніж населення Росії, як і сукупний ВВП всієї Європи.
Окремо він зазначив, що 27 країн-членів ЄС разом витрачають на оборону більше, ніж закладено в російському оборонному бюджеті.
“То чому ми боїмося? Ми сильніші за них”, - наголосив Орбан.
З його слів, нібито питання полягає в тому, чи має Європа “лідерство, щоб об'єднатися та разом захищати наші інтереси”.
Нагадаємо, раніше Віктор Орбан зробив несподівану заяву про слабкість Росії. Мовляв, вона не може зашкодити його країні, оскільки є слабкою у військовому, економічному та демографічному сенсах.
Угорський прем’єр також назвав переможця у війні Росії проти України. На його думку, росіяни вже перемогли. Мовляв, “це закрита справа”.