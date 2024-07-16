Орбан назвав Трампа посередником у переговорах між Україною і РФ: в Кремлі відреагували

В Кремлі відреагували на заяву прем'єра Угорщини Віктор Орбан про те, що Дональд Трамп - в разі перемоги на виборах президента США - готовий стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією.

На заяву угорського політика відреагував речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

Представник кремлівського "фюрера" назвав "міркуваннями та спекуляціями" заяви про те, що Трамп у разі перемоги може стати посередником по Україні.

"Нині це (Дональд Трамп. - Ред.) кандидат у президенти США. Давайте почекаємо результату виборів", - наголосив Пєсков.

Він також вкотре звинуватив Вашингтон у ворожому ставленні до Москви. З його слів, мовляв, Москва "виходить із тієї реальності, що нинішня адміністрація США є противником діалогу щодо України".

"Мирний план" Орбана

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан після свого "мирного" вояжу до РФ, Китаю та зустрічі з Дональдом Трампом передав лідерам Європейського Союзу свій "мирний план" щодо війни Росії в Україні. Зокрема, він назвав країни, "які можуть зіграти вирішальну роль як посередники". З його слів, це

"Це Сполучені Штати, Європа, Китай, а також, наприклад, Туреччина, яка допомогла досягти поки що лише часткової угоди щодо чорноморських зернових коридорів. Дональд Трамп також прихильний до миру, тож якщо він знову стане президентом США, то незабаром сам буде укладати мир. Але європейці і нинішня адміністрація США виступають за продовження війни", - заявив угорський прем'єр.

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