Орбан назвав Україну "корумпованою країною" та виступив проти її вступу до ЄС

Політик повторив свої аргументи, чому проти початку переговорів про її вступ до ЄС.

Проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Нібито "країна не готова до цього". За його словами, зокрема через корупцію.

Про це угорський політик заявив під час візиту до Парижа, повідомляє видання Le Point.

"Україна відома як одна з найкорумпованіших країн світу. Ми не можемо схвалити рішення про початок переговорів про вступ", – висловився Орбан.

Прем'єр Угорщини заперечив оцінку Єврокомісії про те, що "Україна досягла прогресу". За його словами, "приймання України означатиме додаткові витрати для бюджету ЄС і серйозні наслідки для аграрної політики". Мовляв, якщо український сільськогосподарський сектор увійде до європейської системи, то "він знищить його наступного дня", а "наслідки будуть жахливими".

Втім, Орбан зауважив, що готовий до "гнучкості" щодо інших питань, коментуючи можливе "розмороження" Єврокомісією 10 мільярдів євро для Угорщини.

"Коли виникає дилема, я зазвичай класифікую її на три категорії: історичну, стратегічну та тактичну. Українське питання – це питання історичне, питання масштабу. Фінансове питання – тактичне. Мій політичний досвід навчив мене ніколи не пов’язувати технічні питання, як-от гроші, з історичними проблемами. Якщо ви це зробите, ви ризикуєте повним хаосом. Тому я не хочу досягати згоди в українському питанні, але я залишаюся повністю готовим до цього в інших питаннях", – заявив він.

Нагадаємо, Віктор Орбан пропонує взагалі не виносити питання щодо вступу України до ЄС на саміт у грудні. Він повторив російські наративи, що Євросоюз має підтримувати Київ не у війні, а у прагненнях до миру. За його словами, членство України в ЄС "сьогодні не збігається з національними інтересами Угорщини".

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