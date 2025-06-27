Орбан назвав Україну «невизначеним утворенням» і вихвалився, що зупинив її вступ до ЄС

Віктор Орбан / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну “невизначеним утворенням” і заявив, що нібито Будапешт зупинив її вступ до Європейського Союзу.

Про це він заявив в ефірі державного радіо, повідомляє Telex.

За словами угорського політика, результати організованого його урядом “референдуму” щодо членства України в ЄС дозволили зупинити вступ України до спільноти. Водночас, нахабно наголошує він, Будапешт “розуміє українців”, “бачить їхню героїчну боротьбу” та навіть усвідомлює потребу в допомозі.

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“Ми хочемо допомагати так, щоб водночас не знищити себе. Членство України в ЄС означало б, що ми зруйнуємо самих себе. Ми миттєво втягнулися б у війну з Росією і принесли б її на територію ЄС, а отже — й на територію Угорщини”, — висловився прем’єр-міністр.

На думку Орбана, Україна не зі своєї вини є “невизначеним утворенням”. Він цинічно заявив про те, що, мовляв, “не знає, що таке Україна сьогодні, яка довжина її кордонів”.

“Ця небезпека існувала раніше в країнах колишнього радянського блоку. Саме тому спочатку ці країни були прийняті до НАТО, бо НАТО могло гарантувати ці кордони. Потім Європейський Союз прийняв інші країни”, — заявив політик.

Орбан висловив думку про те, що нібито позицію щодо членства України в ЄС згодом змінять й інші країни-члени.

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“Німці перейдуть на інший бік, потім австрійці, потім чехи, і нарешті прийдуть французи, які, до речі, загалом легше за інших кажуть “ні” розширенню. Тож нічого з цього не вийде”, — додав очільник уряду Угорщини.

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр пояснив, чому виступає проти вступу України до ЄС. Мовляв, він не хоче дійти до того, “щоб з нею не інтегрувати війну”.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала свою частину роботи для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, і тепер черга за ЄС. Вона назвала разючим те, що “під безперервними обстрілами Україна ухвалює реформу за реформою”.

Зазначимо, що президент Литви Ґітанас Науседа закликав європейських партнерів до встановлення чіткої політичної цілі — вступу України до ЄС від 1 січня 2030 року. Встановлення такої дати може сприяти консолідації зусиль усіх країн-членів і прискоренню переговорного процесу, каже литовський лідер.

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