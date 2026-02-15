Орбан назвав "ворога" Угорщини — і це не Путін

Орбан / © Associated Press

Угорський прем’єр Віктор Орбан зробив абсурдну заяву про диктатора РФ Володимира Путіна. Мовляв, Угорщині не варто його боятися.

Про це пише CNN.

«Угорщина має боятися ЄС, а не Путіна», — сказав Орбан.

Орбан закликав угорців «боятися Брюсселя»

Угорський лідер переконаний, що його державі «слід боятися Брюсселя».

«Ми повинні звикнути до думки, що ті, хто любить свободу, повинні боятися не Сходу, а Брюсселя», — сказав він, маючи на увазі фактичну столицю ЄС у Бельгії.

За його совами, навіювання страху щодо Путіна є «примітивним і несерйозним».

«Брюссель, однак, є відчутною реальністю та джерелом неминучої небезпеки. Це гірка правда, і ми її не потерпимо», — завершив Орбан.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський різко висловився про позицію прем’єр‑міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни.

Зеленський наголосив: саме українці тримають європейський фронт.

Як відзначив український лідер, завдяки зусиллям ЗСУ деякі європейські політики можуть думати про свій комфорт замість нарощування оборонних спроможностей.

«І навіть один Віктор може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта», — констатував очільник держави.

Згодом Орбан відповів на зауваження президента України. Він назвав це «передвиборчою промовою».

Цього ж дня Зеленський додав, що хоче «подякувати» Орбану.

«Я навіть хочу подякувати Віктору [Орбану]. Ви всі знаєте, кого я маю на увазі. По-своєму він підштовхує всіх нас в Європі бути кращими. Хоча б для того, щоб ми ніколи не ставали такими як він — людиною, яка наче забула про слово „сором“, — пояснив Володимир Зеленський.