Дональд Трамп та Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Мир між Україною та Росією неможливо досягти без зовнішнього посередника, і таким «єдиним гравцем» здатен стати лише президент США Дональд Трамп.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

На думку очільника угорського уряду, переговори між Україною та Росією потребують третьої сторони, яка не заангажована та не має прямих зв’язків з учасниками війни.

Реклама

«Ми сподіваємося, що знайдеться хтось зовнішній, хто не пов’язаний ні з росіянами, ні з українцями, і зможе чинити тиск заради укладення мирної угоди. Я сам вів перемовини і з українцями, і з росіянами — й мій досвід показує, що коли сторони ведуть переговори самостійно, до миру не доходить», — пояснив Орбан.

За його словами, в ситуації потрібен «третій гравець», здатен зробити реальний крок у напрямку врегулювання конфлікту.

«На жаль, європейці вийшли з процесу, тому єдиним, хто залишився, є Трамп. Він дійсно відданий ідеї досягнення миру», — наголосив Віктор Орбан.

Раніше повідомлялося, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном стане вирішальною для забезпечення співпраці Китаю щодо санкційного тиску на Росію.

Реклама

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України значно покращуються після того, як президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти російської нафти.