Політика
308
2 хв

Орбан назвав Європу "ображеною дитиною" і кинув звинувачення Мерцу і Макрону

Орбан розкритикував нібито пасивність Євросоюзу в мирних ініціативах.

Олена Капнік
Віктор Орбан.

Віктор Орбан. / © Associated Press

Лідери ключових країн Євросоюзу мали би зустрітися з російським диктатором Володимир Зеленським. Інакше - Європа може залишитись осторонь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на припинення війни в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю 444.hu.

Коментуючи майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним, Орбан сказав, мовляв, проблема в тому, що Європейський Союз не сів за стіл переговорів з очільником Кремля.

Зі слів угорського прем’єра, він раніше пропонував Брюсселю вести переговори з Москвою. Втім, не отримав позитивної відповіді.

“Я не радий, що Союз заснув”, - наголосив він.

На його думку, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон мали би вирушити до Москви на переговори з Путіним, або провести таку зустріч у нейтральній країні. Союз “не може сидіти вдома, як ображена дитина”, заявив Орбан, бо, з його слів, “якщо є проблема, ми повинні вести переговори”.

Прем’єр зауважив, що втішений можливою зустріччю Трампа і Путіна, яка може принести мир. Втім, йому не подобається те, що ЄС можу бути “лише другорядними дійовими особами в цьому мирі”.

Нагадаємо, найближчим часом має відбутися зустріч Трампа та Путіна. Втім, пише Sky News, вона не обов’язково означає припинення вогню в Україні. Наразі немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою позицію на переговорах. Є ймовірним те, що це лише чергова спроба Кремля розрядити гнів Трампа та уникнути його дедлайну, ігнорування якого може обернутися санкціями.

Втім, оглядача Sky News Девід Блевінс наголошує, що все ж таки Трамп може стати на крок ближче до завершення війни. Він наголошує, що сім годин - це довгий час у політиці США. Якщо 6 серпня о 10:00 Трамп звинуватив Росію в тому, що вона становить загрозу національній безпеці США, то вже о 17:00 американський лідер заявив, що існує «хороша перспектива» його зустрічі з Володимиром Путіним «незабаром».

