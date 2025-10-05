ТСН у соціальних мережах

Політика
344
1 хв

Орбан оскандалився новою заявою про Україну

Віктор Орбан пояснив, що наявність України на кордоні з Росією важлива для безпеки та стратегічного положення Угорщини.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини заявив, що існування України відповідає інтересам Угорщини, адже вона розташована між його країною та Росією.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Віктора Орбана в інтерв’ю hetek.

Віктор Орбан заявив, що не хотів би, щоб його країна мала спільні кордони з Німеччиною, Росією та Туреччиною. Він наголосив на користі України, адже вона розташована між Угорщиною та Росією.

«Добре, що між Угорщиною та Росією є територія, яка зараз називається Україною», — сказав угорський прем’єр.

За його словами, існування України в стратегічних інтересах Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Орбан заявляв, що громадяни Угорщини нібито не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб не розділити їхню долю. Натомість доля українців — це бути поряд з Росією.

Ми раніше інформували, що під час саміту Європейської політичної спільноти Орбан назвав справжню небезпеку для ЄС.

