Орбан передав лідерам ЄС свій "мирний план" і назвав країни-посередники для миробудівництва

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан передав лідерам Європейського Союзу свій "мирний план" щодо війни Росії в Україні - з цілями і термінами.

Про це заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан, повідомляє Magyar Nemzet.

"Є дві сторони, що воюють, - Україна і Росія, і три або чотири великі, або середні держави, які можуть зіграти вирішальну роль як посередники. Це Сполучені Штати, Європа, Китай, а також, наприклад, Туреччина, яка допомогла досягти поки що лише часткової угоди щодо чорноморських зернових коридорів", - заявив угорський прем'єр.

З його слів, саме ці країни є першими і ключовими - якщо йдеться про реальне миробудівництво. Орбан каже, що побував "скрізь з метою з'ясувати, наскільки великі і які шанси на мир".

"Спочатку миротворча місія побувала у двох охоплених війною країнах. З цих поїздок стало зрозуміло, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу, і без участі зовнішніх посередників ми, на жаль, побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці", - зазначив він.

Представник прем'єра Угорщини додав, що Китай і Туреччина прихильні до миру. Мовляв, саме вони можуть бути потенційними посередниками.

"Дональд Трамп також прихильний до миру, тож якщо він знову стане президентом США, то незабаром сам буде укладати мир. Але європейці і нинішня адміністрація США виступають за продовження війни", - заявив він.

Орбан заявив, що вернувся до лідерів Європейської ради з листом про перебіг переговорів, досвід першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції.

"Якщо Європа хоче миру, хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни та припиненні кровопролиття, вона повинна зараз виробити і здійснити зміну напрямку. Так, це фактично план Орбана, який зараз лежить на столі у кожного прем'єр-міністра ЄС. Реалістична оцінка ситуації, реалістичні цілі і відповідними термінами - такий наш підхід", - зазначив він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прокоментував "мирні візити" Віктора Орбана до Росії і Китаю. Він натякнув, що прем’єр-міністр Угорщини не має достатньо впливу для здійснення переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

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