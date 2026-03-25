Орбан перекриває газ Україні: який ультиматум висунув

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про призупинення транзиту газу до України. Будапешт висунув цинічний ультиматум, пов’язаний із транзитом нафти та внутрішніми цінами на паливо.

Про це угорський прем’єр заявив у відеозверненні.

«Поки Україна не постачає нафту, з боку Угорщини вона не отримуватиме газ. Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо фіксовану ціну на бензин і знижений тариф на газ для населення», — йдеться у дописі Орбана на його Facebook-сторінці.

У відеозверненні прем’єр Угорщини анонсував, що найближчим часом заплановане засідання уряду, на якому він представить важливу ініціативу. За словами політика, нафтопровід «Дружба» вже протягом 30 днів залишається начебто заблокованим Україною. У зв’язку з цим, сказав Орбан, для розблокування постачання нафти та гарантування стабільного енергозабезпечення Угорщини потрібні додаткові кроки.

«Тому ми поступово припиняємо постачання газу з Угорщини до України, а той обсяг газу, який залишиться, будемо закачувати до наших сховищ. Поки Україна не постачає нафту, вона не отримуватиме газ з боку Угорщини», — висловився очільник угорського уряду.

Він також зазначив, що через атаки на південний газопровід, який забезпечує постачання газу до Угорщини, країна змушена формувати резерви. Відтак замість експорту газу до України його спрямовують на заповнення внутрішніх сховищ.

Варто зазначити, що транспортування російської сирої нафти трубопроводом «Дружба» до Словаччини та Угорщини через територію України було припинене наприкінці лютого. Причиною стали масовані російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що 18 лютого Угорщина та Словаччина оголосили про тимчасову зупинку постачання дизельного пального до України. Вони пояснили це необхідністю дочекатися відновлення роботи нафтопроводу «Дружба», який зазнав пошкоджень унаслідок російського удару 27 січня.