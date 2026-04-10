Орбан під загрозою: опозиція вперше серйозно вирвалась вперед

Опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра випереджає керівну політичну силу «Фідес» чинного прем’єра Віктора Орбана перед парламентськими виборами. Йдеться про різницю у 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

Про це свідчать останні дані опитування Інституту Publicus, що опублікувала Nepszava.

Зазначається, що опитування чітко демонструє посилення опозиції та настрої у країні на зміну уряду. Адже за результатами «Тиса» випереджає «Фідес» на 13 відсоткових пунктів серед виборців, які вже визначилися, за кого голосуватимуть у неділю, 12 квітня.

Порівняно з даними, які були зібрані наприкінці березня, опозиційна партія Мадяра збільшила свою підтримку на 2 відсоткові пункти у загальному опитуванні, на 4 —серед виборців, які точно підуть голосувати, та на 3 — серед тих, хто вже визначився з вибором.

Водночас «Фідес» Орбана послабшала на 1 відсотковий пункт у всіх трьох категоріях.

«Якби виборцям довелося зробити ставку на те, яка партія виграє вибори, 43% опитаних зробили б ставку на "Тису" і лише 33%на "Фідес". Виходячи з цього, шанси опозиції значно зросли. Різниця зараз становить 10 відсоткових пунктів порівняно з попередніми 4», — наголошує Nepszava.

У загальному опитуванні «Тиса» та «Фідес» отримали по 38% та 29% відповідно, серед тих, хто візьме участь у виборах — 45% та 34%, та 52% та 39% серед респондентів, які визначилися з вибором партії.

Дослідження було проведено від 7 до 9 квітня, в ньому взяли участь 1004 особи. Зазначається, що результати є репрезентативними для дорослого населення Угорщини за віком, статтю, освітою та регіоном.

Нагадаємо, Bloomberg пише про те, що поразка Віктора Орбана на виборах може залишити його в повній ізоляції. Водночас його друг, словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що готовий і надалі дотримуватися антиєвропейської лінії, якщо його союзник угорський прем’єр зазнає поразки.

Хоча минулого місяця словацький прем’єр заявляв про готовність «перехопити естафету від Угорщини», за словами співрозмовників, у разі втрати Орбаном влади Фіцо, ймовірно, скоригує свою позицію.