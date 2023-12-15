Орбан пішов геть під час голосування лідерів ЄС щодо України: хто "вигнав" його із залу

Стратегія Шольца викликала подив у Брюсселі та за його межами.

Проросійськи прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишив залу під час голосування лідерів ЄС про початок переговорів з Україною про членство в Євросоюзі на пропозицію канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це повідомляють Рolitico та DW з посиланням на власні джерела.

"Якщо Орбан справді не бажає погоджуватись на початок переговорів про розширення з Києвом, припустив канцлер Олаф Шольц, йому слід подумати про те, щоб ненадовго залишити кімнату. Шольц адресував цю рекомендацію угорському лідеру перед своїми колегами з ЄС, які зібралися за круглим столом переговорів на саміті лідерів у четвер", - пише Рolitico.

Зазначається, що така ця пропозиція не з'явилася спонтанно, а була узгоджена під час попередніх обговорень. Один із чиновників каже, що угорський прем'єр "на мить був відсутній у залі у заздалегідь узгодженій та конструктивній манері".

Орбан покинув залу під час голосування лідерів ЄС і таким чином не наклав вето на рішення. Оскільки останнє не було заблоковане жодним із членів Європейського Союзу, то воно вважається законним, пояснює європейський високопосадовець.

Чудова стратегія Шольца, яку описали Рolitico три чиновники, знайомі з подіями, викликала подив у Брюсселі та за його межами.

"Ми всі були здивовані, що це сталося так швидко. Уу якийсь момент Шольц запропонував Орбану зробити перерву та вийти з кімнати, що той і зробив", - сказав один дипломат ЄС.

Незабаром після цього угорський прем'єр опублікував у соцмережі Facebook відеоролик, у якому пояснив, що утримався від голосування, оскільки не хотів брати участь, як він висловився, у "поганому рішенні", пише DW.

До слова, потім стало відомо, що премʼєр Бельгії Александер де Кроо порекомендував Орбану "заткнутися й тримати язика за зубами". Як виявилося, очільник угорського Уряду дійсно дослухався до німецького канцлера й бельгійського премʼєра, й вийшов із зали засідань, саме коли лідери країн-членів ухвалювали історичне рішення про відкриття для України офіційних переговорів про вступ.

"Орбан покинув кімнату, коли європейська мрія України була підтримана лідерами ЄС. Хоча він завжди більш ніж радий бути в одній кімнаті з Путіним. Вибір Росії замість свободи, дух 1956 року (коли російські танки їздили Будапештом - ред.) залишив угорський режим назавжди", - написав в Х депутат Європарламенту від Бельгії, колишній прем’єр країни Гі Верхофстадт.

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Як повідомлялося, в Європі представили висновки про початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС. Європейська рада за підсумками першого дня роботи, 14 грудня, представила висновки саміту.

Відомо, що офіційні переговори про членство України в ЄС розпочнуться наступного тижня. За словами прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо, це відбудеться вже 18 грудня.

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